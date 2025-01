Acqua gelida e zero gradi: windsurfista disperso sul Garda salvato per miracolo

Un windsurfista disperso sul Garda, a Malcesine, è stato recuperato e portato in salvo dalla Guardia costiera.

Un windsurfista disperso sul lago di Garda è stato recuperato dalla Guardia costiera. E’ successo nella tarda mattinata di ieri, sabato 18, quando un gruppo di windsurfisti partiti dalla sponda veneta del litorale di Malcesine, hanno segnalato il mancato rientro di uno di loro, visto poco prima del rientro in difficoltà e poi perso di vista nell’alto Garda, mentre vento e moto ondoso lo trascinavano verso sud.

Immediata è scattata la macchina dei soccorsi coordinati dalla Sala Operativa della Guardia Costiera gardesana, che ha fatto convergere in zona alto lago, un battello veloce e una motovedetta da Salò.

Nell’alto lago al momento v’erano oltre 20 nodi di vento da nord, temperatura quasi vicino allo zero e acqua molto fredda. Dopo circa 45 minuti dall’inizio delle ricerche, lo sportivo, un uomo di 47 anni – veniva avvistato mentre era aggrappato alla tavola, ma molto infreddolito e stanco.

Recuperato a bordo e assistito dai guardiacoste, veniva poi trasferito a Malcesine ove ad attenderlo vi erano gli amici che avevano lanciato l’allarme. Non è fortunatamente servita assistenza medica, ma è stato fondamentale il tempestivo intervento di soccorso, per scongiurare ipotermie al malcapitato.

La Guardia Costiera raccomanda di verificare sempre preventivamente le condizioni meteo presenti in zona e l’evoluzione delle medesime, nonché di munirsi di un dispositivo con fonia e traffico dati internet per poter richiedere soccorso in caso di necessità, così da passare la posizione in tempo reale ai soccorritori.