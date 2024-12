Al via a gennaio la riqualificazione del pontile ex Navigarda a Castelnuovo

Castelnuovo del Garda: a gennaio al via la riqualificazione del pontile ex Navigarda.

Partirà a gennaio l’attesa riqualificazione dell’ex pontile Navigarda, tra località Gasparina e lido Ronchi a Castelnuovo del Garda. L’intervento è stato autorizzato dalla Soprintendenza e dagli enti competenti in seguito dell’aggiudicazione del Bando regionale promosso con l’intento di restituire decoro e funzionalità all’intera struttura.

I lavori, a cura dell’impresa Gardacruise sas di Gianluca Coletta & C., prevedono una prima fase di smantellamento dell’esistente seguita dal rifacimento del pontile. Una volta terminato l’intervento, in tempo utile per la prossima stagione turistica, la struttura potrà essere destinata alle attività di trasporto turistico e proporre esperienze di ittiturismo.

Completamente in legno, la struttura ha dimensioni importanti: il camminamento misura 61,50 metri di lunghezza per 6 metri di larghezza ed è sostenuto da 60 pali ora gravemente ammalorati.

Come molti ricorderanno, la struttura venne realizzata oltre vent’anni fa per dar modo ai turisti di raggiungere Gardaland con i battelli di linea della Navigarda, una funzione che non ebbe seguito e negli anni il pontile divenne preda di atti vandalici e incuria.