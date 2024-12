Premi agli studenti e concerto pop rock per festeggiare il Natale a Castelnuovo

Natale a Castelnuovo del Garda: premi agli studenti meritevoli e concerto pop rock con la Agnelli.

Il teatro comunale Dim di Castelnuovo del Garda ospita due eventi natalizi: un concerto pop rock e le premiazioni degli studenti meritevoli.

Lisa Agnelli in concerto Christmas Edition. Sabato 28 dicembre alle 20.30, la violinista Lisa Agnelli salirà sul palco per un concerto pop-rock in versione natalizia. Accompagnata da Stefano Baù al pianoforte e Massimo Avesani alla batteria, la musicista promette una serata ricca di emozioni, con brani che spaziano tra classici rivisitati e melodie contemporanee. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Prima dell’esibizione, verranno premiati con borse di studio, gli studenti che si sono distinti nei loro percorsi. L’amministrazione comunale consegnerà i riconoscimenti a laureati e diplomati che hanno partecipato al bando comunale per le migliori tesi di laurea e diplomi di maturità, in un momento dedicato all’impegno e al merito.

Concerto di Santo Stefano. Giovedì 26 dicembre alle 16, sarà la volta della tradizionale esibizione della Banda Cittadina di Castelnuovo del Garda. Un appuntamento immancabile per le festività, che riunisce la comunità in un’atmosfera di gioia e musica natalizia.