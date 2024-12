Gli Alpini di Verona tornano alla carica per l’adunata Nazionale del 2027.

Gli Alpini di Verona hanno celebrato il Natale nella Basilica di San Zeno e hanno rilanciato l’idea di candidare Verona come città ospitante per l’Adunata Nazionale del 2027. La cerimonia è stata affollata e sentita, seguita da un corteo e un conviviale scambio di auguri in piazza. L’evento ha segnato la conclusione di un 2024 ricco di impegno per la comunità.

Il presidente dell’Ana Verona, Maurizio Trevisan, ha annunciato che nei primi mesi del 2025 si valuterà se procedere con la candidatura, sottolineando il forte spirito di solidarietà degli Alpini veronesi, protagonisti anche di interventi in Emilia Romagna durante l’emergenza alluvioni.

Dopo la messa officiata dal vescovo Domenico Pompili e accompagnata dal coro Ana Valligrandi, il tradizionale scambio di auguri è proseguito con vin brulè, minestrone e il Pandoro della Solidarietà Alpina, destinato a raccogliere fondi per progetti benefici.

Trevisan ha concluso con un messaggio di speranza e amicizia, ricordando i valori di responsabilità, sacrificio e fraternità che guidano gli Alpini nel loro servizio alla comunità.