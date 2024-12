A Castelnuovo arriva il Grande Gigante Gentile, e a Verona tante “Belle bolle”

Castelnuovo del Garda: tutto pronto per l’arrivo del Grande Gigante Gentile.

Domenica 29 dicembre, alle 16 al Dim Teatro Comunale di Castelnuovo del Garda lo spettacolo ispirato al Grande Gigante Gentile di Roald Dahl. L’adattamento teatrale, curato da Fondazione Aida, promette di trasportare il pubblico in un mondo ricco di meraviglia, umorismo e personaggi carismatici.

La storia segue le avventure di Sofia, una bambina curiosa, che viene rapita dal “GGG”, un essere misterioso ma dal cuore buono. Nella sua grotta, Sofia scopre che lui non è affatto pericoloso, ma un gigante diverso dagli altri: non solo si rifiuta di mangiare gli esseri umani, ma le rivela i segreti del magico Paese dei Giganti. La loro amicizia li porta a superare le proprie paure e a progettare un piano per affrontare le difficoltà della vita.

L’intero spettacolo vede l’interpretazione di Annachiara Zanoli, diretta da Lucia Messina. Il testo teatrale è di Pino Costalunga, mentre il disegno sonoro, firmato da Andrea Santini, aggiunge profondità e tridimensionalità alla narrazione, rendendo l’esperienza ancora più immersiva. Lo spettacolo è pensato per bambini dai 5 anni in su.

Le iniziative teatrali per famiglie continueranno lunedì 30 dicembre al Cinema Teatro Nuovo San Michele con Belle Bolle, una rappresentazione a cura del Gruppo Alcuni. Protagoniste saranno le bolle di sapone, accompagnate da musica e danza creativa, in uno spettacolo dedicato ai bambini a partire dai 3 anni.