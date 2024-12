Aldi, nuovo supermercato nel Veronese: apre a San Giovanni Lupatoto

Nuovo supermercato Aldi a San Giovanni Lupatoto, tutto pronto per l’inaugurazione.

Dopo quello di Bussolengo, Aldi, multinazionale della grande distribuzione, apre un altro nuovo supermercato nel Veronese, questa volta a San Giovanni Lupatoto, in via Ca’ Nova Zampieri. L’inaugurazione è prevista per il prossimo 30 dicembre.

Il punto vendita di San Giovanni Lupatoto si estende su una superficie di 1.052 m2 e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle 8:00 alle 20:00. A disposizione dei clienti 93 posti auto gratuiti, di cui 2 riservati ai disabili e 2 dedicati alle donne in attesa o ai neogenitori. Certificato con classe energetica A4 e dotato di un impianto fotovoltaico della portata di 79,20kWp e di una colonnina per la ricarica di auto elettriche della portata di 22Kw, il negozio vanta uno store concept pensato per rispondere alle moderne esigenze dei consumatori e offrire un’esperienza di acquisto sempre più “smart”, grazie a un assortimento compatto e completo organizzato in modo efficace e intuitivo. Per festeggiare l’inaugurazione, Aldi propone anche speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali

In termini di accessibilità, l’area risulta ben servita dai mezzi di trasporto. È infatti presente una fermata dell’autobus nelle immediate vicinanze del nuovo negozio.

La nuova apertura a San Giovanni Lupatoto consolida la presenza di Aldi nel Nord Italia, portando a quota 46 i negozi in Veneto. Il taglio del nastro ha contribuito alla creazione di 18 nuove opportunità lavorative per un totale di 1.243collaboratori nella regione. L’azienda raggiunge così il traguardo dei 197 negozi in Italia e 3.778 persone impiegate.