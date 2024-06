Castel d’Azzano: 110 volte auguri a Rita, la nonna famosa in tutto il mondo.

La bellissima signora in foto è Rita Vantini, la nonna di Castel d’Azzano che il 4 giugno ha spento ben 110 candeline, auguri! Rita è la donna più longeva di Verona e del Veneto. La signora classe 1914, è una vera enciclopedia. Ha vissuto molte fasi della storia d’Italia, e grazie alla sua mente lucida e culturalmente curiosa, a chi ha il piacere di conversare con lei, racconta tantissime storie interessanti e soprattutto di vita vera. È un pò il vizio di famiglia, perché anche il figlio Cesare, rinomatissimo veterinario in pensione, è un uomo di grande cultura che nutre una forte passione per la storia.

Famosa in tutto il mondo.

La signora Rita è talmente famosa che è finita sul Global Supercentenarium Forum fondato l’1 marzo 2022. Si tratta di un forum destinato ai fan dei supercentenari di tutto il mondo. E proprio qui della signora Rita scrivono.

Ms. Rita Vantini of Castel d’Azzano, Verona, Veneto Region, Italy, turns 110 y.o. today.

She was born in Negrar di Valpolicella, Verona, Veneto Region, Italy on 4 June 1914.

She is the 28th OLP in Italy and the OLP in Veneto Region.

Buon 110mo compleanno Signora Vantini!

https://globalsupercentenarianforum.com/index.php/community/birthdays110-2024/rita-vantini-ita-110/

Gli auguri del governatore Zaia.

“Il 4 giugno ha compiuto 110 anni la nonna del Veneto, la più anziana cittadina residente, Rita Vantini di Castel d’Azzano. Ha superato due guerre e due pandemie, e ha tre anni in meno della più longeva d’Italia, nata nel 1910. Appartiene a una famiglia tra le più radicate del paese: il marito Gino Baetta, classe 1900 era mezzadro; il figlio Cesare è il veterinario del paese. La sua famiglia ora è composta da tre figli, 6 nipoti e 7 pronipoti; nonna Rita è anche trisavola”.

Auguri Signora Rita da parte della nostra redazione. Le auguriamo tanta salute e serenità.