A Bussolengo debutta la festa dedicata allo scoglio e al fritto: è “Sapori di Mare”.
Questo weekend, sabato 8 e domenica 9 novembre, debutta la grande novità culinaria dell’autunno di Bussolengo: “Sapori di Mare”. L’iniziativa è pronta a deliziare i palati con piatti preparati al momento dagli esperti di Miglioranza.
L’offerta gastronomica è ricca e pensata per tutti gli amanti del pesce. Il menù spazierà dai classici della cucina costiera, come gli spaghetti allo scoglio, fino alle fritture miste.
A rendere l’esperienza completa non sarà solo il gusto, ma anche l’atmosfera: l’evento sarà infatti accompagnato da musica dal vivo, ricreando un ambiente caloroso, proprio come in riva al mare.
