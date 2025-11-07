San Giorgio di Valpolicella festeggia: a ingannapoltron torna la “Festa de le Fae”.

Il borgo di Ingannapoltron in Valpolicella, celebra una data importante con la tradizionale “Festa de le Fae”, ossia la festa delle fave. L’evento, in programma per domenica 9 novembre 2025, non sarà solo una celebrazione del gusto, ma anche il festeggiamento del decennale dall’ingresso di San Giorgio di Valpolicella nell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”.

L’Associazione Pro Loco “San Giorgio Valpolicella – Ingannapoltron”, in collaborazione con la Pro Loco di S. Giorgio di Valpolicella e con il patrocinio del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ha organizzato una giornata ricca di appuntamenti che uniranno tradizione religiosa, cultura e gastronomia.

Programma.

La manifestazione prenderà il via la mattina e proseguirà fino al tardo pomeriggio.

Ore 10:00: Apertura con la Santa Messa in Pieve .

Apertura con la . Ore 12:00: Cerimonia e la tradizionale distribuzione della “minestra de sé e fae al mesaro” .

Cerimonia e la tradizionale distribuzione della . Ore 12:30: Apertura degli stand gastronomici .

Apertura degli . Dalle 10:00 alle 16:00: Sarà possibile visitare il Museo della Pieve.

Navette.

Per facilitare l’accesso al borgo e per gestire l’afflusso di visitatori attesi per il decennale, sarà attivo un servizio di Bus Navetta. Il servizio opererà dalle 10:00 alle 18:30 dal parcheggio del cimitero di Sant’Ambrogio (Via Roma), con una frequenza di 15/20 minuti. È previsto un contributo di 2 euro.

Per gli amanti delle attività all’aperto, è in programma anche un’Escursione Guidata da Gargagnago a San Giorgio. La prenotazione per l’escursione è obbligatoria. L’evento è sostenuto da partner importanti, tra cui la Provincia di Verona, Salesiani Tuosine Bardolino e Destination Verona Garda.