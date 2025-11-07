Il carisma di Skin apre le “Crazy Horse Night” a Fieracavalli: stasera il suo dj set.

Questa sera, venerdì 7 novembre, l’iconica voce degli Skunk Anansie, Skin, prende il controllo della console per l’inaugurazione delle “Crazy Horse Night”, il fuori fiera ufficiale di Fieracavalli.

Le Gallerie Mercatali di Verona si trasformano per il weekend in una discoteca: si inizia stasera dalle 21 alle 4, con il travolgente dj set di Skin, un’artista carismatica pronta a dare il via alla due giorni di musica che accompagnerà la fiera internazionale.

Sabato, maratona elettronica di 12 ore.

Dopo l’energia rock-elettronica di Skin, il testimone passerà domani sera, sabato 8 novembre, ai maestri della musica elettronica underground. È in programma una maratona di 12 ore (firmata After Caposile) che terrà sveglia la città fino all’alba. La line-up è di altissimo livello internazionale e include nomi come Luciano, Enzo Siragusa, Archie Hamilton, Traumer, Priku e Guven.