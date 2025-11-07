Bussolengo ha acceso il Natale con il Villaggio “Cortina ’56”

Inaugurazione Villaggio di Natale di Bussolengo: domani ci sarà anche il “Babbo”.

Oggi venerdì 7 novembre, alle ore 18, il Garden Flover di Bussolengo alza il sipario sulla sua 29esima edizione del Villaggio di Natale a tema “Cortina ’56”.

Non è solo un mercatino, ma un mondo a parte dall’atmosfera alpina vintage, ispirata al glamour e all’eleganza degli anni ’50. Dopo mesi di preparativi, il Villaggio di via Pastrengo, si accende per la prima volta con luci, musiche e centinaia di decorazioni, restando aperto gratuitamente al pubblico fino al giorno dell’Epifania, il 6 gennaio 2026.

Inaugurazione: spettacoli, risotto e cioccolata.

La serata sarà animata da una grande parata e spettacoli, preludio del Natale. Per i visitatori della prima ora, sarà offerta della calda cioccolata per riscaldare la prima sera d’inverno. Dalle 19, i curiosi potranno immergersi nello shopping tematico, scoprendo le novità per l’albero e la casa, mentre verrà svelato in dettaglio il tema ‘Cortina ’56’.

A chiudere in bellezza la serata, alle 19:30, ci sarà un momento conviviale al ristorante interno, “Le Specialità del Villaggio”, con la tradizionale risottata, accompagnata da dolci tipici e un brindisi benaugurante.

Babbo Natale arriva domani.

Mentre questa sera è dedicata alla grande inaugurazione e allo shopping sotto le luci, le attività dedicate ai più piccoli inizieranno da domani, sabato 8 novembre. Infatti, inizieranno gli attesi incontri con Babbo Natale e le animazioni pensate per intrattenere le famiglie. Il Villaggio sarà aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 9:00 alle 19:30.