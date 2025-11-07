Quattro mesi di disagi, via Pontara Sandri chiude: come cambia la viabilità a San Michele.

La linea ferroviaria ad Alta Velocità porta nuove modifiche alla viabilità a San Michele da giovedì 6 novembre aperta la circolazione a doppio senso in via Serenelli. Contemporaneamente, però, c’è la chiusura di un’altra arteria importante: via Pontara Sandri.

Via Serenelli.

I lavori in via Serenelli hanno visto la costruzione di un muro necessario per installare la barriera antirumore della nuova linea ferroviaria. La posa di nuove condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque piovane. Il rifacimento completo del manto stradale. Per garantire la sicurezza su tutto il percorso, è stato imposto il limite di velocità di 30 km/h, misura estesa anche in via Campagnole.

Nuovo cantiere su via Pontara Sandri.

Il cantiere stradale si sposterà ora su via Pontara Sandri, nel tratto compreso tra via Fiorane e l’imbocco della Tangenziale Est. L’obiettivo dell’intervento mira a migliorare l’infrastruttura stradale e pedonale: allargamento della sede stradale fino a 5,50 metri. Lavori per lo spostamento dei sottoservizi esistenti. Realizzazione di un nuovo marciapiede largo 1,50 metri in corrispondenza delle abitazioni.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, via Pontara Sandri sarà chiusa al traffico per una durata di circa quattro mesi. Il Comune assicura comunque che sarà consentito il passaggio ai mezzi dei residenti e ai mezzi di emergenza.

La situazione su via Campagnole.

In questa prima fase di modifiche, via Campagnole mantiene il senso unico di marcia (in direzione San Michele, nel tratto tra via Serenelli e via Bernini Buri) a causa di un restringimento stradale. Per i pedoni, è stato realizzato un camminamento sicuro delimitato da un cordolo divisorio.