L’ultimo addio a Jessica: sabato i funerali a Castelnuovo del Garda

Castelnuovo del Garda si prepara all’addio: domani i funerali di Jessica Stappazzollo.
Castelnuovo del Garda si prepara per l’ultimo saluto a Jessica Stappazzollo, la giovane vittima di femminicidio: sabato 8 novembre i funerali. La liturgia funebre è stata fissata alle ore 10 e si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Castelnuovo del Garda in via Castello, 25.
Richiesta di rispetto e riservatezza.
La famiglia di Jessica, in accordo con il parroco di Castelnuovo, don Luca Tosi, e il vicario generale della Diocesi di Verona, mons. Osvaldo Checchini, ha espresso una chiara richiesta di riservatezza per il momento di preghiera. È stato infatti disposto che, durante la cerimonia, non saranno permesse riprese fotografiche, audio e video all’interno della chiesa.
