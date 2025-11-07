Sette anni di carcere: arrestato il giovane veronese condannato per i reati della banda Qbr.

Arrestato uno dei membri della “baby gang Qbr”, il gruppo che tra il 2020 e il 2023 aveva seminato il terrore nel quartiere di Borgo Roma. La polizia ha eseguito l’ordine di arresto nei confronti del ragazzo, un 21enne già noto alle Forze dell’Ordine proprio per la sua appartenenza alla banda.

Lunga lista di reati.

Il giovane è stato condannato in via definitiva a una pena di 7 anni, 5 mesi e 16 giorni di reclusione. Nonostante abbia già scontato una parte della pena in custodia cautelare, deve ancora scontare 7 anni e 3 mesi dietro le sbarre.

Il motivo è una lunga e grave serie di reati commessi tra il 2021 e il 2023. L’elenco è pesante: rapina aggravata. Sequestro di persona. Estorsione aggravata. Violenza privata e lesioni personali aggravate (anche contro minorenni). Ricettazione. Furto aggravato. Spaccio di droga. L’arresto è stato portato a termine dagli agenti della Sezione Catturandi della Squadra Mobile della Questura di Verona.

Dopo le procedure di rito, il 21enne è stato accompagnato alla Casa circondariale di Verona-Montorio, come stabilito dal Giudice.