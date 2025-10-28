Jessica Stapazzollo Custodio de Lima sarebbe morta almeno 24 ore prima del ritrovamento, uccisa a coltellate dal compagno.

Sarebbe stata uccisa circa 24 ore prima del ritrovamento del corpo Jessica Stapazzollo Custodio de Lima, la 33enne brasiliana trovata senza vita nel suo appartamento di via Silvio Pellico, a Castelnuovo del Garda. A colpirla, secondo l’accusa, il compagno, Douglas Luis Pedroso, 41 anni, anche lui originario del Brasile, che al momento dell’arresto “appariva in stato confusionale, sicuramente sotto effetto di alcol e droga”, hanno riferito gli inquirenti.

In un primo momento l’uomo avrebbe affermato di aver ucciso Jessica sabato sera, ma le prime analisi del medico legale sembrerebbero smentire questa versione: la morte risalirebbe infatti a circa un giorno prima del ritrovamento.

Le urla e le richieste di aiuto.

Secondo quanto ricostruito, Pedroso lavorava solo saltuariamente come operaio e la relazione tra i due era segnata da continui episodi di violenza domestica. I vicini di casa hanno raccontato che da quell’appartamento provenivano spesso urla e richieste d’aiuto. Solo sei mesi fa si era verificato l’episodio più grave, che aveva portato all’allontanamento dell’uomo e all’applicazione del braccialetto elettronico. Un dispositivo che, però, si sarebbe tolto per avvicinarsi di nuovo alla compagna e ucciderla “con un numero smisurato di coltellate”, come ha dichiarato la procura.

Dopo quell’aggressione, Jessica aveva perso anche la custodia della figlia nata da una precedente relazione, che fino ad allora viveva con lei e con Pedroso. Nonostante i consigli dei vicini, che più volte le avevano suggerito di lasciare l’abitazione per mettersi al sicuro, la donna aveva sempre risposto che “lo avrebbe fatto, ma non sapeva dove andare”.

Il silenzio del telefono e l’assenza di risposte da “almeno sabato scorso” avevano insospettito familiari e conoscenti. Solo in seguito è emersa la tragica verità: Jessica era già morta da oltre 24 ore quando il suo corpo è stato trovato.