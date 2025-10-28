A Montecitorio una mostra dedicata a Bruno Prosdocimi

Inaugurata a Montecitorio dal presidente della Camera Lorenzo Fontana una mostra dedicata al maestro Bruno Prosdocimi.

“È un onore celebrare a Montecitorio, con una mostra a lui dedicata, il maestro Bruno Prosdocimi, che ha coltivato l’arte come espressione più autentica del suo talento e della sua sensibilità, legata in particolar modo al mondo dei giovani, allo sport, all’opera. È stato un artista capace di alimentare la fantasia di intere generazioni di bambini, unendo creatività e raffinatezza. Nel suo lavoro sono racchiusi 60 anni di storia italiana. Verona, città a lui cara, resta impressa nelle sue opere, con l’Arena, i suoi simboli e i suoi protagonisti, come emblema di bellezza e armonia. Ringrazio i familiari per il prezioso impegno con cui continuano a far conoscere la sua arte e il suo contributo al mondo della cultura”.

Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, inaugurando oggi nel Corridoio dei Busti di Montecitorio la mostra “Bruno Prosdocimi. Un viaggio artistico tra Palcoscenico e Backstage”, dedicata al celebre artista, caricaturista e illustratore veneto, testimone d’eccezione della cultura italiana del Novecento. L’esposizione sarà allestita a Palazzo Montecitorio fino al 7 novembre. A guidare i presenti nel percorso espositivo è stata la vedova dell’artista, Carmela Mazza. Erano presenti la deputata Maria Paola Boscaini e il sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi.