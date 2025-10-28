L’autunno di Bussolengo in festa: si parte con Bollito e Pearà all’Ex Bocciodromo.

Bussolengo è pronta per il programma d’autunno più gustoso e divertente dell’anno: è la rassegna “Bussolengo d’Autunno”. Questa, animerà i prossimi tre weekend, trasformando la sala polivalente dell’Ex Bocciodromo in via San Vittore in un polo di gusto, musica e tradizioni, con ingresso libero per tutti gli appuntamenti.

Il calendario di eventi si estende dal 30 ottobre al 16 novembre e propone un viaggio culinario e di intrattenimento per tutta la famiglia.

Il programma.

Festa del Bollito e Pearà (30 ottobre – 2 novembre). L’apertura della rassegna è dedicata ai sapori veronesi più robusti e tradizionali. Per quattro giorni, i visitatori potranno gustare le specialità locali, accompagnate da spettacoli folcloristici e un’area dedicata all’intrattenimento dei bambini.

Sapori di Mare (8 – 9 novembre):.La cucina cambia rotta nel weekend successivo. L’Ex Bocciodromo si riempirà del profumo del mare, offrendo piatti di pesce preparati al momento, il tutto allietato da musica live.

Il Paese dei Balocchi (15 – 16 novembre). La chiusura della manifestazione è riservata ai più piccoli. Le due giornate finali si trasformeranno in un evento magico con giochi, laboratori creativi e sessioni di baby dance.