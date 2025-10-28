The Lumineers scelgono Verona: la band folk-rock in Arena

Arena di Verona unico palcoscenico italiano per The Lumineers: prevendite al via.

The Lumineers tornano in Italia, unica data nel 2026 all’Arena di Verona: la band nominata ai Grammy ha scelto l’anfiteatro veronese come tappa esclusiva del “The Automatic World Tour”. Qui presenterà il nuovo album, Automatic.

I The Lumineers, la band folk-rock acclamata in tutto il mondo, hanno annunciato il loro attesissimo ritorno in Italia con un unico appuntamento fissato per lunedì 6 luglio 2026 proprio all’Arena di Verona.

L’evento veronese sarà parte del The Automatic World Tour, la nuova tournée globale che segue l’uscita del quinto album in studio del gruppo, un lavoro che segna l’inizio di un nuovo capitolo artistico. L’album è stato registrato a Woodstock.

Successo globale.

Guidati da Wesley Schultz (voce e chitarra) e Jeremiah Fraites (batteria, percussioni, pianoforte) i The Lumineers si confermano tra le formazioni più influenti dell’ultimo decennio. La loro carriera vanta 24 brani al vertice delle classifiche internazionali e due nomination ai Grammy Awards.

Dai loro esordi a Denver, la band ha saputo unire l’autenticità folk a melodie evocative, creando una potenza live capace di riempire gli stadi. All’Arena di Verona si potranno ascoltare i nuovi brani di Automatic , insieme a successi che hanno segnato la loro carriera, come “Ho Hey” (triplo platino negli Stati Uniti), “Ophelia” (che ha superato il miliardo di stream su Spotify) , e “Gloria” e “Brightside”.

Biglietti.

Le prevendite saranno disponibili sulle piattaforme ufficiali (www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.it) a partire dalle ore 10 di venerdì 31 ottobre. È prevista una serie di accessi prioritari. Mercoledì 29 ottobre (ore 10:00): accesso prioritario per i titolari di Carta Mastercard. Giovedì 30 ottobre (ore 10:00): biglietti in esclusiva per gli iscritti a Comcerto Family e My Live Nation.

Solidarietà.

La band ha inoltre un forte impegno sociale: donerà 1,22 euro per ogni biglietto venduto a sostegno delle organizzazioni Sound Future (che promuove l’innovazione climatica negli eventi dal vivo) e Roots & Shoots (che fornisce strumenti ai giovani per affrontare sfide ambientali e umanitarie).

Radiofreccia è la radio partner ufficiale del concerto.