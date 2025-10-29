Olimpiadi Milano Cortina, al via il maxi-trasloco a Verona

Il grande trasloco a Verona per I Giochi Olimpici: ex scuole Segala in concessione per le cerimonie.

Verona si immerge sempre più nell’atmosfera dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: al via il maxi trasloco nelle Ex scuole Segala. L’edificio di piazzetta Mura Gallieno 3, infatti, dall’1 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 sarà in concessione esclusiva alla Fondazione Milano Cortina 2026. Sarà proprio lì pertanto, la base operativa del Comitato per l’organizzazione delle attesissime cerimonie di chiusura delle Olimpiadi e di apertura delle Paralimpiadi, momenti clou che richiameranno l’attenzione del mondo sulla nostra città.

Il grande trasloco: uffici e associazioni in nuove sedi.

L’utilizzo dell’immobile, un punto focale per l’amministrazione e il tessuto associativo veronese, ha richiesto un’attenta pianificazione per garantire che nessuna attività subisse interruzioni. La Giunta ha approvato le linee di indirizzo che definiscono le nuove sedi provvisorie per gli uffici comunali e le associazioni attualmente ospitate alle Segala.

Grazie a una serie di incontri e sopralluoghi che hanno coinvolto l’Assessora alla Sicurezza, i rappresentanti delle associazioni, il presidente della Circoscrizione 1 e i tecnici comunali, è stata trovata una soluzione logistica per ciascuno.

Palazzo Barbieri accoglierà gli uffici della Direzione Sicurezza aziendale e degli immobili comunali, oltre alla Direzione Patrimonio – Servizio Estimo.

La Direzione Infrastrutture viarie e Mobilità si trasferirà in Lungadige Galtarossa, riunendosi ad altri uffici della Direzione.

La Circoscrizione 1 e gli uffici del Decentramento si sposteranno a Palazzo Erbisti, in via Leoncino 4 e 6. Le sedute del Consiglio circoscrizionale si terranno temporaneamente in Sala Delaini di Palazzo Barbieri.

Un futuro garantito per il sociale.

Particolare attenzione è stata riservata alle associazioni che svolgono attività decisive per la comunità.

L’Associazione Veronesi nel Mondo troverà casa nella sede della Circoscrizione 7, in piazza del Popolo, 15.

Associazioni come Rete Dafne Verona/Asav (assistenza alle vittime di reato), l’Ufficio Servizio Sociale Minorenni (USSM) e il Garante dei diritti dei detenuti verranno trasferiti in piazza Madonna di Campagna, 1/a, nella sede ora occupata dalla Direzione Edilizia scolastica, che si sposterà a sua volta in via Campo Marzo, 8.

Infine, per il Centro per il riuso creativo e la sostenibilità è stato avviato un confronto con Amia Verona Spa.