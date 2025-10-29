Il Comune scommette sul carnevale: 10 mila euro extra per i rioni

Soldi extra: il comune di Verona tutela il carnevale con 10 mila euro in più per i comitati.

La giunta del comune di Verona ha stanziato un ulteriore contributo di 10 mila euro a sostegno dei comitati rionali, motori del carnevale nei quartieri. Questo nuovo fondo, approvato in base alle rendicontazioni delle spese sostenute per gli eventi del carnevale 2025, si aggiunge ai 25 mila euro già erogati in precedenza. Il sostegno economico complessivo destinato ai comitati rionali sale così a 35 mila euro, un segnale forte da parte dell’Amministrazione comunale.

Il cuore del carnevale è nei quartieri.

“Il carnevale di Verona non è solo la grande sfilata del Bacanal, ma un mosaico di celebrazioni che prendono vita in ogni angolo della città. L’elezione delle Maschere, le sfilate rionali e le feste di piazza sono attività organizzate con passione e dedizione da innumerevoli volontari, che operano tutto l’anno per mantenere vive le tradizioni”, sottolinea l’amministrazione comunale.

L’Amministrazione ha voluto riaffermare la centralità di questi comitati, riconoscendoli come presidio di partecipazione civica, luoghi di aggregazione e identità e custodi del patrimonio immateriale cittadino, ossia “l’espressione più autentica e popolare del Carnevale veronese”.

“Il Carnevale di Verona vive grazie all’impegno dei suoi comitati rionali, e l’obiettivo del Comune è quello di garantire che le feste popolari continuino a essere occasione di partecipazione e identità per tutta la città,” si legge nel comunicato.

Obiettivo 2026: il Carnevale “Olimpico”.

L’iniezione di fondi guarda anche al futuro, in particolare alle celebrazioni che nel 2026 accompagneranno le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina. In vista di questo evento di risonanza mondiale, il Comune ha ribadito “la volontà di promuovere un Carnevale rinnovato e coordinato, capace non solo di valorizzare le diverse anime dei rioni, ma anche di inserirsi in una rete di iniziative che esaltino l’immagine culturale e turistica di Verona“.