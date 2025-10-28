Cazzano di Tramigna celebra l’oro verde: torna la festa dell’olio

utto pronto per la festa dell’olio extravergine d’oliva a Cazzano di Tramigna.

Il Comune e la Pro Loco di Cazzano di Tramigna invitano tutti a partecipare all’evento dedicato all’oro verde: al via la festa dell’olio extravergine. Un evento che valorizza i “Profumi e Sapori della Val Tramigna“. Due giorni di festa a ingresso gratuito.

Il fine settimana di Ognissanti si apre quindi, con un appuntamento dedicato all’eccellenza enogastronomica del territorio. Tutto pronto per la 17esima edizione di questa festa tradizionale e attesa. La manifestazione si svolgerà in due giornate, sabato 1 e domenica 2 novembre.

L’evento è al Municipio di Cazzano di Tramigna, in Piazza Giacomo Matteotti, 1. L’iniziativa, promossa dal sindaco e dall’amministrazione comunale, è rivolta a tutti i cittadini e gli appassionati ed è completamente gratuita. Cazzano di Tramigna celebra così uno dei suoi prodotti di punta.