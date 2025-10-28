Asfaltatura in tangenziale nord, la carreggiata diventa una sola: attenzione al traffico specialmente nelle ore di punta.

Asfaltatura in tangenziale nord da domani 29 ottobre a venerdì 31 nel tratto tra l’incrocio all’altezza dell’albergo Lux e lo svincolo di San Massimo.

Il cantiere che interesserà la cosiddetta bretella T4/T9 in entrambe le direzioni di marcia sarà mobile e sfrutterà il restringimento delle due carreggiate a una. Le lavorazioni terranno conto degli orari di maggior traffico per mitigare al massimo i disagi per il flusso veicolare che potrà, in ogni caso contare sempre su una corsia di scorrimento in entrambe le direzioni, nord e sud.