Al via “Bussolengo d’Autunno”: eventi fino a metà novembre

Bussolengo d’Autunno: tre weekend dedicati alle specialità e alle tradizioni veronesi.

Tutto pronto per “Bussolengo d’Autunno”, un programma di eventi che animerà il territorio con tre weekend dedicati ai sapori, alla tradizione e al divertimento per tutti. Le iniziative si svolgeranno nella sala polivalente dell’ex bocciodromo in via San Vittore e sono organizzate dall’associazione “Le Virtù Veronesi”, con il sostegno del Centro Commerciale Le Porte dell’Adige e di Flover Garden Center.

La festa del bollito e pearà: dal 30 ottobre al 2 novembre.

Il primo appuntamento è con la quinta edizione della Festa del Bollito e Pearà , in programma dal 30 ottobre al 2 novembre. Quattro giorni dedicati all’enogastronomia veronese e alle sue specialità per eccellenza. Sarà possibile gustare la tipica ricetta preparata da Miglioranza, accompagnata da altre prelibatezze autunnali e prodotti tipici della provincia. L’inaugurazione del 30 ottobre vedrà la partecipazione speciale della Confraternita del lesso con la pearà.

Gli orari di apertura della cucina: giovedì e venerdì dalle 18:00 alle 24:00 e sabato e domenica dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00.

“Sapori di Mare”: l’inedita novità di novembre.

La rassegna prosegue con una grande novità per l’autunno bussolenghese: Sapori di Mare. Il weekend di sabato 8 novembre (dalle 18:00 alle 24:00) e domenica 9 novembre (dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00) sarà dedicato alle specialità di pesce. Miglioranza preparerà al momento piatti come spaghetti allo scoglio e fritture miste, il tutto accompagnato da musica live e un’atmosfera a tema mediterraneo.

Il Paese dei Balocchi e l’appuntamento di Halloween.

Il terzo e ultimo appuntamento è con Il Paese dei Balocchi, nei giorni di sabato 15 e domenica 16 novembre. L’evento è pensato per le famiglie e i più piccoli che potranno divertirsi con giochi, animazione, babydance, truccabimbi e aree ludiche e ricreative. I laboratori e le attività ludiche saranno aperti dalle 10:00 alle 21:00, con un Kids Show serale. La cucina sarà aperta tutto il giorno, con un kids menù e il Festival degli Gnocchi a pranzo.

Per tutte e tre le manifestazioni sarà a disposizione un’area bimbi con gonfiabili aperta in tutti gli orari previsti. Inoltre, nella serata di venerdì 31 ottobre, in occasione di Halloween, a partire dalle 18:30 in piazza 26 Aprile , gli Scottish Birati offriranno una cioccolata calda a tutti i bambini. Presso lo stand della Pro Loco di Bussolengo, sarà anche possibile gustare un ottimo risotto alla zucca.