Festa dell’olio a Montecchia: ecco il menù degli alpini

Degustazioni, musica e benedizione dei mezzi agricoli: al via la festa dell’olio a Montecchia.

A Montecchia di Crosara la 6a Oroverde – Festa dell’Olio, è in programma dal 14 al 16 novembre, al coperto, sotto la tensostruttura riscaldata di Piazza Umberto I. La tre giorni, realizzata anche con il supporto di Giovani Agricoltori Coldiretti e I Siarese, si aprirà con un focus sul futuro del settore e si chiuderà con la tradizionale Giornata del Ringraziamento.

Programma.

Venerdì 14 Novembre La giornata è dedicata all’approfondimento. Alle 17:30 è in programma il convegno organizzato da Coldiretti sul tema “Olivicoltura e Territorio: un patto per il futuro”. Alle 19:00 apriranno gli stand enogastronomici, seguiti alle 21:00 da una serata danzante con DJ Luca Verri.

Sabato 15 Novembre: Giornata Ecologica La giornata inizia alle 8:00 con un ritrovo in piazza per organizzare la raccolta dei rifiuti per le vie del paese. Gli stand gastronomici riaprono alle 19:00, e alle 21:00 è prevista una serata di balli di gruppo con DJ Bertarino.

Domenica 16 Novembre: Giornata del Ringraziamento. La giornata clou inizia alle 9:30 con il ritrovo dei mezzi agricoli in Piazza del Municipio, seguito alle 10:00 dalla Benedizione e Processione con i Doni di Ringraziamento e dalla Santa Messa alle 10:30 in Duomo. Nel pomeriggio, alle 18:00, è previsto un aperitivo con degustazione di olio, prima della riapertura degli stand alle 19:00. La chiusura in musica sarà alle 21:00 con la “LB Band” che proporrà il meglio di Lucio Battisti.

Il menù degli alpini.

Per tutta la durata della festa, il menù curato dal Gruppo Alpini Montecchia offrirà piatti della tradizione come bigoli e sardela, fettuccine con cinghiale, polenta e baccalà, e spezzatino di cinghiale con polenta.