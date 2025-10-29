Fondazione Agsm Aim lancia il bando “Energie per la Cultura”: 80mila euro per sostenere arte e inclusione sociale.

Dopo il successo del primo bando dedicato alle comunità, la Fondazione Agsm Aim presenta “Energie per la Cultura”, la seconda delle tre iniziative previste dal piano di interventi 2025 a favore dei territori di Verona e Vicenza. Il nuovo bando, attivo da oggi, mette a disposizione 80mila euro per sostenere progetti e attività culturali capaci di promuovere inclusione sociale, partecipazione giovanile e coesione comunitaria.

L’iniziativa si concentra in particolare sulle arti performative – teatro, danza, musica e attività circensi – e si rivolge a giovani tra i 12 e i 24 anni. I contributi, compresi tra 1.000 e 5.000 euro, saranno destinati soprattutto a organizzazioni di piccole dimensioni e realtà capaci di unire l’impegno artistico a un impatto sociale misurabile, valorizzando anche la collaborazione con artisti professionisti e la creazione di reti territoriali.

“Con Energie per la Cultura vogliamo sostenere chi, attraverso il linguaggio universale dell’arte, contribuisce a rendere più coese e vitali le nostre comunità – spiega Giorgio Mion, presidente della Fondazione Agsm Aim -. La cultura non è solo espressione creativa, ma anche energia sociale, capace di promuovere inclusione e partecipazione, soprattutto tra i giovani. Il nostro impegno è quello di dare forza a realtà dinamiche, spesso piccole ma fondamentali per il tessuto culturale e civico del territorio”.

Le domande di partecipazione.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 15 dicembre 2025, esclusivamente tramite il form disponibile sul sito fondazione.agsmaim.it.

Possono presentare domanda:

Enti del Terzo Settore (ex D. Lgs. 117/2017)

Imprese sociali (ex D. Lgs. 112/2017)

Enti non commerciali senza scopo di lucro (esclusi partiti, sindacati e associazioni di categoria)

Istituti scolastici legalmente riconosciuti.

I progetti saranno valutati in base alla coerenza con gli obiettivi del bando, al grado di innovazione, alla sostenibilità economica e gestionale e alla capacità di creare sinergie tra soggetti pubblici e privati.

Il bando “Energie per la Cultura” rappresenta la seconda tappa del percorso tracciato dalla Fondazione, nata nell’aprile 2025 per sostenere progetti di sviluppo sociale, educativo e culturale nei territori di Verona e Vicenza. Dopo “Energie per la Comunità”, chiuso a maggio con 24 progetti sostenuti e oltre 100mila euro erogati, il ciclo di interventi proseguirà con la terza linea tematica, “Energie per Educare”, dedicata alla crescita formativa e all’inclusione educativa.