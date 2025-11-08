Verona, decisa la nuova location per i “Presepi dal Mondo”



Natale a Verona: la rassegna “Presepi dal Mondo” si sposta a Palazzo del Capitanio.

La Fondazione Verona per l’Arena annuncia la nuova location per l’esposizione natalizia “Presepi dal Mondo”. L’evento, in programma dal 16 novembre al 18 gennaio, sarà ospitato a Palazzo del Capitanio.

Un’edizione straordinaria, in una cornice di grande pregio storico. Una novità per il Natale veronese che quest’anno non sarà nel tradizionale Palazzo della Gran Guardia.

Un’opera del Cinquecento.

Palazzo del Capitanio, risalente al Cinquecento e noto per i suoi affreschi, si trova nel Cortile del Tribunale, in una posizione centralissima, attigua a Piazza Erbe e Piazza dei Signori.

La rassegna, che si conferma uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione cittadina sotto l’insegna di VeronaNatale, aprirà le porte il 16 novembre 2025 e accoglierà i visitatori fino al 18 gennaio 2026.

L’orario di apertura sarà continuato e prolungato: tutti i giorni, inclusi i festivi, l’esposizione sarà visitabile dalle 9 alle 20.