Allarme per il barbagianni, l’appello: “Basta con l’abuso di veleni”.

“Basta con l’abuso di veleni”: il parco Natura Viva di Bussolengo lancia l’appello per salvare il barbagianni. Si tratta di un uccello notturno molto utile in agricoltura e che sta rischiando di sparire a causa dell’uso incontrollato di rodenticidi, i veleni usati per eliminare i topi.

Dal parco di Bussolengo arriva un richiamo urgente alle amministrazioni locali: fermare l’uso eccessivo di questi prodotti chimici, che stanno avvelenando anche i predatori naturali dei roditori, come appunto il barbagianni.

Durante il 14esimo Convegno Nazionale della Ricerca nei Parchi, esperti e ricercatori hanno discusso di questo problema. Mauro Delogu, dell’Università di Bologna, ha spiegato che il barbagianni può catturare fino a sei ratti per notte, aiutando a controllare la popolazione di roditori senza bisogno di veleni. Purtroppo, il progressivo abbandono delle campagne e l’uso crescente di rodenticidi stanno riducendo il numero di barbagianni.

Il parco Natura Viva, insieme ad altri partner, sta cercando di aiutare questi rapaci installando nidi artificiali nelle zone rurali della provincia di Brescia, per dare loro un posto dove vivere e nidificare. Ma l’aumento dei veleni nelle campagne e nelle città rappresenta un pericolo non solo per il barbagianni, ma per tutta la fauna selvatica che si nutre di animali avvelenati.

Il Barbagianni tra i protagonisti del Family Halloween.

Il barbagianni, con il suo aspetto misterioso e il suo volo silenzioso, è spesso visto come un animale spaventoso. È per questo che è nella “Top Five” delle creature più terrificanti del Family Halloween del Parco Natura Viva, un evento che durerà fino al 3 novembre. L’obiettivo è sfatare i miti e le superstizioni che da secoli accompagnano questo rapace, aiutando i visitatori, soprattutto i più piccoli, a conoscere meglio gli animali e a rispettarli.

L’evento include attività educative e divertenti per bambini e famiglie, con serate a tema e laboratori. Un’occasione per imparare qualcosa di nuovo su specie in pericolo, come il barbagianni, e per godersi la natura in un’atmosfera di festa.

Concluso il 14° Convegno Nazionale della Ricerca nei Parchi.

Il Parco Natura Viva ha anche ospitato il 14esimo Convegno Nazionale della Ricerca nei Parchi, con oltre 130 partecipanti tra ricercatori, veterinari e biologi. Durante l’evento, sono stati presentati 70 studi scientifici su temi come la protezione delle specie a rischio e il cambiamento climatico. Il convegno ha offerto nuove soluzioni per affrontare le minacce alla biodiversità e ha gettato le basi per future ricerche. Il prossimo appuntamento per questo importante incontro si terrà a ottobre 2025.