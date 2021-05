Il Veneto scrive le nuove regole per gli ombrelloni in spiaggia.

Almeno 12 metri quadrati a disposizione per ogni ombrellone. Il presidente della giunta regionale del Veneto Luca Zaia ha riscritto le regole per le spiagge in vista dell’ormai prossima stagione estiva. Regole per le “attività di gestione di stabilimenti balneari e delle spiagge in concessione demaniale nonché delle aree pertinenziali”.

“Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale ed interpersonale, dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di metri quadrati 12 a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni”.

Rimane comunque uno spazio di manovra per le amministrazioni locali. “I Comuni possono derogare ai limiti di superficie minima ad ombreggio di cui sopra, prevedendo in apposita ordinanza straordinaria comunale la possibilità di ridurre tale superficie, esclusivamente in zone soggette a particolari fenomeni erosivi ivi individuate, garantendo comunque una area di distanziamento non inferiore a 10,50 mq fra i sistemi di ombreggio”.

