I dati di Azienda Zero sulle prenotazioni dei vaccini dei 50enni.

Dopo le parole di ieri del presidente del Veneto Luca Zaia, che annunciava l’apertura delle prenotazioni al vaccino anti Covid fino ai nati nel 1971, non si può certo dire che i 50enni abbiano perso tempo. Tra i 50-59enni nel pomeriggio di ieri è stato infatti un autentico boom di prenotazioni per la vaccinazione contro il Covid 19: secondo i dati di Azienda Zero sono state fatte qualcosa come 100 mila prenotazioni in poche ore, con punte di 6mila ogni 5 minuti.

E non senza qualche inevitabile intoppo al sistema informatico messo a punto dalla Regione. “Il sistema continua a ricevere le richieste con un trend che non sembra ancora scendere – precisa Azienda Zero -. Tutti i punti vaccino della Regione sono pronti per somministrare le dosi a questa categoria che a differenza delle classi 60-69 dove l’accesso era stato più lento, ha accolto rapidamente l’opportunità di vaccinarsi.

