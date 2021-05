Vaccini, anche a Verona prenotazioni per i 50enni da lunedì.

Il presidente del Veneto Luca Zaia lo aveva anticipato qualche giorno fa, ma adesso è arrivata l’ufficialità, dopo l’annuncio del commissario all’emergenza Francesco Figliuolo: anche in Veneto e a Verona da lunedì prossimo potranno prenotare la vaccinazione anti Covid anche i 50enni, ovvero tutti quelli nati fino al 1971.

Una decisa accelerata alla campagna vaccinale, quindi, mentre al momento si sta ancora procedendo con i 60enni, e nonostante il Veneto, come testimoniato dai dati della Fondazione Gimbe, nell’ultima settimana di aprile non abbia raggiunto il target fissato da Figliuolo. Ora la svolta, dunque.

A permettere l’apertura agli over 50, sempre mantenendo la precedenza a chi ha patologie, e lasciando slot libero alle persone più anziane non ancora vaccinate, ha certamente contribuito l’accumulo nei frigoriferi di 4,7 milioni di dosi di vaccini, oltre due milioni dei quali di Pfizer in consegna da ieri alle Regioni.

Tutto questo mentre il Veneto, in attesa della cabina di regia e dei nuovi colori delle Regioni, si trova letteralmente sul filo del rasoio, con un Rt a 0.95 che mette a rischio la zona gialla.

