Il punto di Luca Zaia sull’andamento dell’epidemia da Covid.

“Attenzione, i numeri sono in calo, ma non è un calo così importante. Anche le terapie intensive, calano sì, ma di poco. Serve ancora la massima attenzione. La mascherina bisogna portarla, e la vera preoccupazione sono gli assembramenti. Il virus c’è ancora“. Lo ha detto il presidente della giunta regionale del Veneto Luca Zaia nel consueto punto stampa nella sede della Protezione civile di Marghera.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti in Veneto 37mila vaccini. “Abbiamo un potenziale di 50mila vaccinazioni al giorno. Faccio di nuovo appello alla categoria dei 60enni – aggiunge Zaia -. Prenotatevi, i posti ci sono, dobbiamo fare veloci per aprire ai 50enni. Per i 50enni credo che cominceremo le prenotazioni intorno a metà maggio. Sicuramente prima della fine del mese”.

Sulla richiesta di istituzione di una commissione di inchiesta sull’andamento della pandemia nella seconda ondata da parte delle opposizioni a palazzo Ferro Fini, Zaia dice sì: “Non ci siamo mai opposti, non abbiamo mai rifiutato l’istituzione di una commissione. Accorpiamola con quella sulle case di riposo a questo punto”.

Confermata, poi, la presenza dello stesso governatore del Veneto, accompagnato dai tecnici, domani in Commissione quinta per chiarire sul caso tamponi rapidi sollevato nel corso della trasmissione Report: “Domani in commissione i tecnici presenteranno tutti i numeri”.

Il bollettino coronavirus in Veneto.

I positivi in Veneto al coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 364, per un’incidenza del 3,82% su 9537 tamponi eseguiti. I positivi totali 413.506 da inizio pandemia, gli attuali 21.923, 1.391 ricoverati in ospedale, 183 in terapia intensiva (+1), 451 i totali ricoverati in terapia intensiva in Veneto. In totale sono 11.369 i decessi, 4 nelle ultime 24 ore.

(Visited 1 times, 27 visits today)