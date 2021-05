I dati sui contagi da Covid in Veneto.

L’assessore veneta alla Sanità Manuela Lanzarin nella conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera ha messo in guardia i veneti: “Il dato Rt ci preoccupa e ci costringe a prendere tutte le dovute attenzioni. Bisogna essere prudenti, e adottare le solite fondamentali misure, a cominciare da distanziamento e pulizia delle mani. Non abbassiamo la guardia e seguiamo in maniera scrupolosa tutte le indicazioni”, ha detto.

E in effetti un Rt fissato a 0,95, nonostante un’incidenza più rassicurante di 97 per 100mila abitanti, rischia di mettere in pericolo la zona gialla: con Rt a 1 si passa automaticamente in arancione. In ogni caso un dato che alla vigilia della cabina di regia prevista per domani non può lasciare tranquilli. Nonostante i dati sui ricoveri ospedalieri rimangano sotto soglia.

