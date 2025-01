A Villafranca è “Municipium” la nuova app per i servizi comunali

Villafranca, Municipium è la nuova app per i servizi comunali: prende il posto della “vecchia” ComunApp.

Si chiama Municipium la nuova app del Comune di Villafranca, che da inizio anno ha mandato definitivamente in pensione la vecchia “ComunApp”. E’ la stessa amministrazione a renderlo noto: “Si comunica che è stata rilasciata con l’inizio dell’anno la nuova app per le comunicazioni istituzionali e l’accesso ai servizi erogati dal Comune di Villafranca di Verona”.

La nuova app si chiama Municipium ed è scaricabile dai classici store sia per Android che per Apple. La vecchia app “ComunApp”, invece, non è più in uso. “Invitiamo tutti i cittadini – si legge nella nota del Comune di Villafranca – ad installare questo nuovo e utile strumento e a segnalare eventuali problematiche”.