Il compleanno del famoso rocker veronese si festeggia a Villafranca

Il 40esimo compleanno del famoso rocker veronese si festeggia a Villafranca.

Per il suo 40esimo compleanno, il rocker veronese di origini mantovane Timothy Cavicchini terrà uno speciale concerto a Villafranca. L’evento è il prossimo 1 novembre 2024 alle ore 21:30, all’Esoteric Pro Audio Theater. Un concerto unico dove l’artista proporrà tutti i suoi brani inediti pubblicati negli anni. Dal singolo “A fuoco” che lo lanciò a The Voice nel 2013, passando per “Ti rubo gli occhi“, “Mondo Hotel“, “Preferisco mentire“. E ancora “Due come noi” e tanti altri, fino al recentissimo “Stabile” uscito poche settimane fa.

“Ho pensato di regalarmi finalmente il concerto che avrei sempre voluto fare – racconta Timothy– un evento unico con tutti i miei amici, compagni di vita e musica dopo vent’anni sempre in tour. E anche un momento per fare un primo bilancio della mia vita visto che in quella sera, allo scoccare della mezzanotte, compirò 40 anni“.

I musicisti sul palco.

Con lui si esibiranno tanti musicisti e amici che lo hanno accompagnato negli anni: Filippo Cabianca alla chitarra acustica (con Timothy dal 2016). Sergio Aguero alla batteria (già con Linda Wesley). Francesco Alga al basso (già in tour con Leburn Maddox, Alix Anthony, Marco Ligabue). Marco Mazzuoccolo alla chitarra (già con Barock Project, PFM tour 2021 e 2022). Mirko Fretti (bassista per Edoardo Bennato e Nesli) ed Elia Garutti (chitarrista con Francesco Renga, Gianni Morandi, Sarah Jane Morris).