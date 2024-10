Inaugurati i nuovi poli universitari al Sacro Cuore Don Calabria

Inaugurati i nuovi poli universitari all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria.

Inaugurati i nuovi poli universitari dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria: una importante novità per l’Università di Verona e per Negrar. Nascono quindi due aree dedicate alla formazione dei futuri medici e infermieri.

Sedi.

Le sedi si trovano in via San Marco a Verona dove sono state inaugurate tre nuove aule didattiche, e all’Irccs di Negrar, dove gli studenti potranno svolgere tirocini clinici nei reparti dell’ospedale. Questi nuovi spazi ospiteranno i Corsi di laurea in Farmacia, Igiene Dentale, Logopedia e Scienze delle Professioni Sanitarie e Tecniche.

Al polo universitario dell’Ospedale di Negrar, invece, ci saranno i tirocini degli studenti di Medicina e Infermieristica, oltre alle Scuole di Specializzazione per medici. In questo modo, gli studenti avranno l’opportunità di formarsi direttamente sul campo, in un ospedale all’avanguardia.

Le aule.

Le nuove aule in via San Marco sono moderne e attrezzate con tutte le tecnologie necessarie per la didattica, con una capacità complessiva di oltre 300 posti. Gli spazi comprendono anche uffici per il personale docente e, a breve, una sala studio. Più di 200 studenti inizieranno presto a frequentare queste strutture, che offrono un ambiente confortevole e facilmente accessibile, immerso nel verde.

Durante l’inaugurazione delle nuove aule di via San Marco 121, si è svolto il taglio del nastro con Nocini, Piccinini e fratel Gedovar Nazzari, rappresentante dell’Opera Don Calabria.