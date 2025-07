Al castello di Villafranca la musica dei Police con Stewart Copeland

Ospite internazionale mercoledì 23 luglio al castello di Villafranca: per Villafranca Festival il batterista dei Police Stewart Copeland.

Ospite internazionale il 23 luglio al castello Scaligero di Villafranca di Verona per il Villafranca Festival: arriva Stewart Copeland, indimenticabile fondatore e batterista dei Police, che sta portando in tour il progetto “Police deranged for orchestra”, con un ensemble classico e una super rock band.

I brani iconici del trio di “Message in a bottle” sono riletti dalla Ensemble Symphony Orchestra e dal sestetto rock formato da Faso, Vittorio Cosma, Gianni Rojatti, Sarah-Jane, Laise Sanches e Raquel Brown. “In Police Deranged For Orchestra – ha spiegato il batterista – ritroverete le canzoni di Sting, le invenzioni del chitarrista Andy Summers e il mio entusiasmo: tutti insieme in una corsa sfrenata con l’orchestra”.

I biglietti sono disponibili su Ticketone, Ticketmaster e nei punti vendita abituali.