Il cedro dei giardini di piazza Bra rimane a rischio crollo: corsa contro il tempo per riuscire ad evitarne l’abbattimento.

Il cedro dei giardini di piazza Bra, pianta 2202, è e rimane ad elevato rischio di crollo. L’imponente albero, alto 19 metri e con un peso complessivo stimato di 16 tonnellate, ha il fusto inclinato di oltre 18 (18,3) gradi sulla verticale, inclinazione verificata a seguito del movimento di rotazione sulla zolla di base. Una rotazione che, attualmente, è ferma e non sta progredendo.

La pianta viene infatti monitorata quotidianamente dal personale di Amia tramite un doppio sistema: da un lato un filo a piombo che mostra eventuali spostamenti verso il basso, dall’altro dalla lettura ogni mattina del grado di inclinazione del tronco. Ciò, tuttavia, non elimina la possibilità di un crollo improvviso. Per cercare di salvare l’imponente cedro, presente in Bra da oltre un secolo, è dunque corsa contro il tempo.

Ripercorriamo i punti fermi della vicenda. La rotazione della zolla di base si è recentemente manifestata con un innalzamento del terreno di base nella zona sudovest della base della pianta. Il fenomeno è stato subito rilevato grazie al continuo controllo della pianta – già valutata due anni fa per la caduta di una branca – svolto dal personale qualificato di Amia Si è potuto dunque agire con tempestività, provvedendo alla verifica di stabilità: perizie che sono in fase di pubblicazione online sia sulla piattaforma SiGi del Comune che, come d’abitudine, sul sito www.amiavr.it.

Come ormai noto l’esame, eseguito attraverso il monitoraggio con pulling test della pianta, ha confermato che “l’albero, allo stato attuale, potrebbe cadere in qualsiasi momento”. Ha altresì rilevato, tuttavia, il sostanziale stato di buona salute della pianta, indicando come possibile alternativa ad abbattimento e sostituzione, un progetto di salvaguardia della stessa.

Sicurezza prima di tutto.

Da qui, in sinergia tra Comune e Soprintendenza, la ricerca di un progetto – in collaborazione con ingegneri, arboricoltori esperti, geologi – che garantisca la messa in sicurezza del vecchio cedro e delle zone limitrofe. Questi, pur prioritari, non sono i soli paletti. Ulteriore aspetto, è l’esigenza di realizzare opere a basso impatto visivo e strutturale considerati i vincoli monumentali e paesaggisti in cu si trova il Cedro. È fondamentale, inoltre, tenere conto della necessità di limitare scavi e manomissioni del terreno o realizzazioni di nuove fondazioni, che potrebbero peggiorare le condizioni di stabilità della pianta. Ed è da tenere in considerazione la limitata libertà di intervento, valutati i gravi rischi cui verrebbe esposto il personale incaricato.

Una mission delicatissima e non priva di rischi, dunque, che è in fase di progettazione proprio in questi giorni. Questa mattina si è svolto un ulteriore sopralluogo per valutare le possibili situazioni e nei prossimi giorni Amia, incaricata dal Comune per la gestione di questo intervento di natura straordinaria, inoltrerà una proposta d’intervento sia all’amministrazione che alla Soprintendenza, chiamate poi a valutare le linee d’azione da seguire. Al sopralluogo erano presenti, oltre al referente del Verde Verticale di Amia Francesco Donini, l’ingegnere Guido Simiele e l’arboricoltore Nicola Bussola. Un’altra verifica, in questo caso sul sottosuolo dell’area a firma di un geologo, verrà svolta nei prossimi giorni. Nel frattempo, l’area rimane ovviamente transennata in quanto l’apparato radicale potrebbe cedere in qualsiasi momento, anche in assenza di agenti esterni.