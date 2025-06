Gli esami confermano che per il cedro di piazza Bra il “rischio crollo è elevato”. Il Comune valuta il da farsi: ipotesi abbattimento.

Il cedro dei giardini di piazza Bra, transennato nei giorni scorsi, è ad elevato rischio di crollo. A ufficializzarlo, purtroppo, gli esiti delle prove di trazione eseguiti dagli esperti chiamati da Amia che sono intervenuti a tempo di record, ancora venerdì in serata, per accertare lo stato di salute della pianta. La zolla radicale del secolare cedro in questione (pianta numero 2202) presentava un possibile sollevamento, evidente sintomo di cedimento degli ancoraggi radicali in trazione.

L’anomalia era stata rilevata nei giorni scorsi proprio da uno degli esperti giardinieri di Amia da molti anni in servizio in Bra. Il settore Verde verticale dell’azienda aveva subito eseguito un primo sopralluogo e, con l’ausilio della polizia locale, messo preventivamente in sicurezza l’area.

L’esito degli esami.

Gli esami effettuati già venerdì nel tardo pomeriggio, hanno accertato l’alto grado di rischio di schianto. Nelle prossime ore, la zona attorno al cedro sarà transennata in modo ancor più cautelativo. Inoltre, si sta valutando la possibilità di spostare il chiosco di granite che attualmente rientra nell’area interdetta alle persone per motivi di sicurezza. Nei prossimi giorni, il Comune valuterà come intervenire, e non sembra poter essere escluso nemmeno il rischio di dover abbattere l’albero.

“La pianta è sempre sotto osservazione e non ha mai mostrato particolari problemi di criticità. Oggi lo scenario è cambiato: proprio grazie a questo monitoraggio costante ci siamo accorti dei primi segnali di potenziale rischio e ora ci troviamo nella condizione di dover fare delle scelte. Nei prossimi giorni dunque valuteremo se e quali opzioni ci sono per salvaguardare la pianta e se le stesse sono praticabili e percorribili in questo particolare contesto: piazza Bra ha vincoli monumentali, paesaggistici, in questi mesi ospita come gli allestimenti della lirica ed è quotidianamente vissuta da centinaia di persone”, spiega l’assessore ai Giardini Federico Benini.

L’episodio di due anni fa.

Il cedro in questione, visibilmente sbilanciato su un lato, è quello a cui nel novembre di due anni fa si era staccato improvvisamente una grossa branca. A fronte dell’accaduto, la pianta era stata sottoposta a prove di trazione e la perizia aveva rilevato il sostanziale stato di discreta salute del cedro, specificando che non sarebbero stati necessari ulteriori interventi di potatura e legatura oltre a quelli che erano già stati previsti. Rimasta sotto stretta sorveglianza, così come vengono continuamente monitorati gli altri alberi della Bra, non erano più emerse criticità fino al recentissimo sollevamento.

Una delle ipotesi è che l’episodio del 2023, pur circoscritto, abbia contribuito a indebolire ulteriormente l’apparato radicale: è provato, infatti, che nelle conifere i traumi subiti dalla chioma abbiano un’influenza diretta sulla vitalità dell’apparato radicale. Si tratta, tra l’altro, di un albero centenario che ha a disposizione una piccola zolla di terra, quella in superficie ai giardini, mentre il fondo della piazza è compattato duro e inidoneo. Attualmente, comunque, nessuna decisione è presa e tutte le valutazioni, sia in termini di benessere e tutela della pianta che di prevenzione dei rischi alla collettività, sono legate all’esito definitivo della perizia.

“L’apparato radicale si è degradato, probabilmente proprio a causa dello sbrancamento di un anno e mezzo fa, e quindi la staticità dell’albero ora è compromessa. In piazza Bra, ad esclusione dei piccoli riporti di terra, il fondo è molto duro e gli alberi originariamente messi a dimora come questo cedro non hanno la possibilità di espandere in profondità il proprio apparato radicale”, approfondisce Francesco Donini, coordinatore Verde Verticale di Amia.