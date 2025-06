Rubano formaggi di pregio al supermercato, in auto avevano lo champagne

Due 27enni tentano di rubare formaggi di pregio al supermercato delle Corti Venete: arrestati.

Nel pomeriggio di ieri, 29 giugno, due cittadini rumeni entrambi di 27 anni, sono stati fermati dagli addetti alla sicurezza del supermercato Iper Montebello, all’interno del centro commerciale “Le Corti Venete” di San Martino Buon Albergo, mentre tentavano di uscire dalla porta di ingresso dopo aver rubato formaggi di pregio per un valore di circa 700 euro, senza pagarne il corrispettivo.

Durante il controllo, i due sono stati trovati in possesso di un’autovettura con targa rumena, intestata a una terza persona. Sui sedili posteriori del mezzo sono state rinvenute sei bottiglie di champagne pregiato, per un valore complessivo stimato di circa 700 euro, la cui provenienza è ora oggetto di ulteriori accertamenti.

I carabinieri della Stazione di San Martino Buon Albergo, prontamente intervenuti sul posto, hanno proceduto all’arresto dei due soggetti per il reato di tentato furto aggravato in concorso.



Nella mattinata odierna gli arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona, sono stati condotti dinanzi al Giudice monocratico del Tribunale scaligero, per il rito direttissimo, il quale ha convalidato l’arresto, rinviato l’udienza a ottobre e rimesso in libertà i due.