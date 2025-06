Torna anche quest’anno il Villafranca Festival: dieci appuntamenti al Castello Scaligero, tra musica e risate. E non solo. Il cartellone.

Dieci serate, dieci appuntamenti da non mancare in un luglio di grandi spettacoli al Castello Scaligero di Villafranca di Verona: torna l’appuntamento con il Villafranca Festival, la rassegna organizzata da Eventi Verona e promossa dall’amministrazione comunale.

Il cartellone di luglio 2025 mette in fila la comicità di Enrico Brignano e Andrea Pucci, la lezione-spettacolo di Paolo Crepet, la canzone d’autore di Roberto Vecchioni e Francesco Renga, il rock senza tempo di Loredana Bertè, il rap di Fabri Fibra, la festa a tutta musica anni 2000 del format “Teenage Dream” con l’ospite speciale Laura Esquivel, le contaminazioni tra rock e musica sinfonica di Stewart Copeland dei Police e dell’ensemble Symphonika on The Rock.

IL CARTELLONE.

Dieci nomi di livello nazionale e internazionale in un cartellone di alta qualità, per tutti i gusti. Il Villafranca Festival parte il 10 luglio con il nuovo spettacolo di Enrico Brignano, “Bello di mamma!”, che il comico romano porta in tour quest’estate, dopo il successo a teatro de “I 7 Re di Roma”. Nello show inedito propone un viaggio ricco di risate tra le contraddizioni e le preoccupazioni dei nostri tempi, in continuo cambiamento.

L’11 luglio arriva al Castello Scaligero Paolo Crepet, sociologo-psichiatra, con la sua nuova conferenza teatrale dal titolo “Il reato di pensare”, in cui si parla di civiltà e libertà d’espressione, limitata da nuovi vocabolari e schemi.

Il 12 luglio, spazio a Francesco Renga che festeggia i 20 anni del brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2005. “Angelo-Venti” è il titolo del concerto che ripercorre l’intera carriera solista di un cantante che ha attraversato la musica italiana.

Bertè e Vecchioni.

Ancora musica italiana il 13 luglio con Loredana Bertè che festeggia i “50 da ribelle”, mezzo secolo di carriera, scandita da brani leggendari come “Sei bellissima”, “Folle città”, “Il mare d’inverno”, “Dedicato”, “Non sono una signora”, “E la Luna bussò”, vicino a nuovi successi come “Cosa ti aspetti da me”, “Figlia di…”, “Non ti dico no” e le più recenti hit: “Pazza”, Premio della Critica “Mia Martini” a Sanremo 2024; e “Una stupida scusa”, pubblicato nelle scorse settimane con i salentini Boomdabash.

Si resta nell’ambito della musica italiana d’autore il 17 luglio con Roberto Vecchioni, a Villafranca con lo spettacolo “Tra il silenzio e il tuono Tour” che prende il nome dall’ultimo lavoro letterario del “prof della canzone italiana”, uscito nel 2024 per Einaudi e finito in vetta alle classifiche di vendita.

Il rock incontra la musica sinfonica il 22 luglio per lo show dei Symphonika On The Rocks: un ensemble di 25 elementi che rilegge i classici del rock, dai Beatles ai Guns N’ Roses, dai Led Zeppelin agli AC/DC, con un imponente scenografia, special guest e solisti d’eccezione.

Il 23 luglio Stewart Copeland, batterista dei Police.

Ospite internazionale il 23 luglio: al Castello arriva Stewart Copeland, indimenticabile fondatore e batterista dei Police, con il progetto “Police deranged for orchestra”. Insieme alla Ensemble Symphony Orchestra e ad un super gruppo rock, Copeland rilegge hit immortali come “Roxanne”, “Message in a bottle” ed “Every breath you take”, in una corsa sfrenata tra archi e percussioni.

Spazio alla comicità il 24 luglio con Andrea Pucci e la sua band nel nuovo show “Amo l’estate”: il “comedian” milanese racconta con sarcasmo le difficoltà della vita quotidiana, tra aneddoti personali ed esilaranti osservazioni sulla società, con un linguaggio molto diretto.

In cartellone non poteva mancare il rap: il 25 luglio arriva Fabri Fibra per la tappa del suo “Festival tour 2025”. Dopo 20 anni di carriera, il rapper è ancora attuale e pubblica a breve (il 20 giugno) il nuovo disco “Mentre Los Angeles brucia”.

Il 26 luglio, a chiudere il mese di spettacoli al Castello Scaligero, è in programma il party “Teenage Dream”, una grande festa con la miglior musica, da cantare e da ballare, degli anni 2000. Ospite speciale, Laura Esquivel, attrice, cantante e conduttrice televisiva italoargentina, protagonista della serie tv di Disney Channel “Il mondo di Patty”.

Tutti gli spettacoli del Villafranca Festival iniziano alle 21.15. Prevendite già disponibili su Ticketone, Ticketmaster e nei punti vendita abituali.

Massignan: “Il festival a Villafranca supera il quarto di secolo”.

“Il festival al Castello Scaligero di Villafranca ha superato un quarto di secolo – sono le parole di Ivano Massignan di Eventi Verona -, se prendiamo come inizio Rockaforte, la rassegna del 2000 che vide sul palco artisti internazionali come Moby e gli allora esordienti Coldplay. Da allora il Villafranca Festival ha ospitato superstar come Patti Smith, i Rammstein, i Sigur Ros e gli Arcade Fire, artisti controversi come Marilyn Manson ma anche popstar italiane come Fedez, gruppi classic rock come i Toto, i Deep Purple e i Soundgarden, virtuosi chitarristi come Ben Harper, rapper come Fabri Fibra – che torna quest’anno – e Madame, ma anche pilastri della canzone d’autore come Franco Battiato e Francesco De Gregori”.

“E potremmo andare avanti per ore. Cosa accomuna tutti gli artisti passati da Villafranca? La qualità della proposta artistica e il livello della performance. Il pubblico sa che, entrando al Castello, assisterà a uno spettacolo di alta qualità, in un contesto unico”, conclude Massignan.