Villafranca si veste di Puglia: al Castello un weekend “che ti piglia”

Focacce, bombette e pizzica: al Castello di Villafranca c’è “La Puglia che ti piglia”.

Il Castello di Villafranca di Verona si trasforma, per un fine settimana, in un villaggio pugliese: dal 6 all’8 giugno, c’è “La Puglia che ti piglia – 100% Puglia”. Tra trulli stilizzati, ulivi secolari e le luminose scenografie tipiche delle feste di paese, i visitatori potranno assaporare la vera essenza pugliese.

Le giornate saranno scandite da musica popolare dal vivo, danze tradizionali e naturalmente tanto cibo: specialità on the road preparate al momento da street chef, tra cui focacce, bombette, panzerotti, dolci tipici e birre artigianali locali.

Programma.

Il weekend gastronomico inizierà questa sera venerdì 6 giugno alle 18 e proseguirà sabato e domenica già dal mattino, con stand aperti fino a tarda sera. Tra un assaggio e l’altro, spazio anche all’intrattenimento: venerdì e sabato alle 21.30 si ballerà la pizzica con due gruppi folk in acustico, Almakantica e Più a Sud di Così. Domenica, invece, l’atmosfera si farà familiare con un laboratorio gratuito di pizzica pensato per grandi e piccoli, a cura del gruppo Chora. L’ingresso è libero e non serve prenotare.

L’evento è promosso con il patrocinio del Comune di Villafranca di Verona, dell’Associazione Regionale Pugliesi di Milano e dell’Associazione Pugliese di Roma.