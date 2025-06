La sfida dei maranza: “L’11 giugno tutti a Verona contro gli ultras”

Don Alì lancia la sfida dei maranza via TikTok: “L’11 giugno tutti a Verona, andiamo a cercare questi qua degli ultras”.

“Un messaggio a tutto il popolo maranza, l’11 giugno tutti a Verona”: a fissare questa specie di appuntamento, con un video pubblicato su TikTok, è Don Alì, classe 2001, fighter underground, personaggio decisamente noto nel mondo social.

“L’11 giugno vi voglio tutti a Verona, a Porta Nuova, alle 12. Ci vediamo là per andare a cercare questi qua degli ultras di Verona. Come abbiamo fatto con gli Articolo 52, di cui ora non sentite più parlare, lo stesso faremo con voi ultras di Verona”, è il messaggio di Don Alì.

Chiaro il riferimento ad altre spedizioni “maranza” organizzate con le stesse modalità in altre città italiane, a Torino, Milano e Brescia. Del resto lo stesso Don Alì sembra avere le idee chiare: “Abbiamo conquistato Torino, Milano, Brescia, adesso arriviamo a Verona. L’11 giugno vi voglio tutti a Verona Porta Nuova alle 12. Troverete il capo dei maranza là ad aspettarvi”.