Vinitaly e lirica in Arena, 38 serate di degustazioni pre-opera

Entra nel vivo Vinitaly, the Opera’s Ouverture: degustazioni delle migliori etichette in Gran Guardia prima dell’opera in Arena.

Entra nel vivo Vinitaly, the Opera’s Ouverture. Fondazione Arena di Verona e Veronafiere, con Vinitaly, arricchiscono l’offerta del pacchetto Arena Opera Festival Experience, progetto gestito da Infront Italy. E, insieme, promuovono il territorio. La novità 2025 del pre-opera scaligero prevede degustazioni delle migliori etichette nazionali, accompagnate dai prodotti dell’eccellenza gastronomica, abbinate a una serata d’opera nel teatro all’aperto simbolo della lirica nel mondo: l’Arena. Un nuovo pacchetto pensato per veronesi, turisti e clienti business che vogliono godere di una esperienza a 360 gradi.



A pochi passi dall’Arena, nel palazzo seicentesco della Gran Guardia, ha preso vita nelle scorse settimane un’esperienza esclusiva. Fino al 31 agosto, per ben 38 serate, il vino italiano è protagonista di un percorso di degustazione pre-opera. Dal giovedì alla domenica e durante alcune serate di Gala, l’esclusiva buvette che si affaccia su piazza Bra ospita una selezione delle cantine del territorio, guidata dallo sponsor Sartori di Verona, official supplier del Festival lirico. Ma non solo.

Presente un’area dedicata alle migliori etichette selezionate da Vinitaly che cambiano di sera in sera per offrire un’esperienza sempre nuova all’interno dell’eccellenza enologica italiana. Ad accompagnare i calici una cena a buffet, pietanze abbinate ai vini presenti, un omaggio alla cucina tricolore, candidata Patrimonio dell’Umanità.



Ogni serata prende il via dalle ore 19 e dura fino all’inizio dello spettacolo. Oltre all’ingresso singolo, che può essere acquistato sul sito www.arena.it in abbinamento allo spettacolo, due sono le modalità di partecipazione per la clientela business: abbonamenti corporate da 80 o 100 ingressi e carnet flessibili da 40 accessi, pensati per offrire alle aziende massima libertà di fruizione. Per prenotare è possibile inviare una mail all’indirizzo hospitality.italy@infrontsports.com.

Gasdia: “Esperienza di italianità”.

“Vivere Verona e vivere l’Arena significa fare esperienza di italianità – afferma Cecilia Gasdia, Sovrintendente di Fondazione Arena -. E non c’è niente più dell’Opera e del vino che tragga origine dalla tradizione e dalla nostra storia popolare. Ringrazio Veronafiere per aver voluto questa collaborazione che, sono certa, si amplierà sempre di più. E Infront per la gestione di tutte le attività che permettono, soprattutto agli spettatori stranieri e alle aziende, di vivere un’esperienza completa. In Arena, durante l’estate, si esibiscono le stelle internazionali della lirica ma è anche possibile scoprire il backstage, assaporare una cena stellata all’interno del monumento, così come partecipare ad una degustazione guidata. Un gioiello che vogliamo valorizzare sempre di più”.



“Avete realizzato quello che potrebbe apparire scontato ma che molto spesso non lo è: mettere in dialogo le eccellenze del territorio e creare qualcosa di nuovo – afferma Alessia Rotta, assessora alle Manifestazioni del Comune di Verona -. Da parte dell’amministrazione ovviamente c’è il pieno sostegno all’iniziativa. La Gran Guardia, palazzo vocato all’ospitalità, è sicuramente la location ideale per questo tipo di eventi, il nostro impegno nel prossimo futuro è di migliorare il più possibile questi spazi, e le Olimpiadi possono essere un’occasione preziosa anche per raggiungere questo obiettivo».