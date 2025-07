A Bussolengo è tutto pronto per la Notte Bianca

Sabato scatta la notte bianca a Bussolengo: musica e spettacoli sotto le stelle.

Sabato 19 luglio, dalle ore 19:00 alle 02:00, torna la Notte Bianca di Bussolengo, l’evento che animerà il centro del paese con spettacoli, intrattenimento per tutte le età, stand gastronomici e aperture straordinarie dei negozi. Come da tradizione l’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco, dal Comune di Bussolengo e dal Distretto del Commercio “La rosa di San Valentino – Eternamore” in collaborazione con le associazioni locali, propone numerose aree tematiche in cui gustare piatti tipici, assistere a spettacoli dal vivo o ballare in compagnia, lungo le vie del paese.

Programma.

In Corso Giuseppe Mazzini si ballerà con la disco music di DJ Alex, mentre in via Piorta la musica latino-americana sarà protagonista con i ritmi selezionati da DJ Rosh. In piazza 26 Aprile alle ore 20:00 il pubblico potrà godersi uno spettacolo musicale con LevSingers, un coro di 60 elementi che proporrà mashup di canzoni popolari in un’armonia a tre voci e le band DysFUNKtional e Who’d Have Funk It?!, di 12-14 elementi che eseguiranno una selezione di grandi successi per ballare e cantare in compagnia.

A seguire, alle ore 22:00, spazio a Notte Dance 70-80-90 by Radio Studio più con Graziano Fanelli e Ugo Palmisano. Alle ore 20:30 in piazza Nuova si potrà assistere a un’affascinante performance di danza aerea sotto le stelle con spettacolo di cerchi e tessuti aerei della Scuola di Danza “Fisicamente” mentre in via Borgolecco al civico 41 si esibirà la band Due3Otto. In via De Gasperi giochi in legno, volley e minitennis, Domingo Music & food presentato daDrink Factory ed esposizione di Maggiolini, Maggioloni e derivati.

In Largo Sandro Pertini si potrà ballare sulle note dei successi più amati degli ultimi anni grazie alla selezione musicale di DJ Alberto Grax. La musica proseguirà anche in via Gardesana, con il DJ set di Matteo Portieri, e in Piazzale Vittorio Veneto, dove risuonerà la club house di DJ Bonsaver Massimo. In via San Valentino, infine, spazio ai ritmi funky con DJ Roldo e alle atmosfere del liscio con Michele Grimalizzi.