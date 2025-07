Presentato il calendario degli eventi d’estate a Bussolengo: si parte dalla Notte Bianca in programma sabato 19 luglio.

Questa mattina, presso la Sala Rossa della Provincia di Verona, è stato presentato il calendario degli eventi estivi del Comune di Bussolengo, alla presenza dell’Amministrazione comunale e dei partner coinvolti. Il programma prenderà il via sabato 19 luglio con la Notte Bianca, proseguendo con la tradizionale Festa d’Estate, in programma da giovedì 24 a lunedì 28 luglio, e con la Mostra Intercomunale delle Pesche sabato 2 agosto, realizzata in collaborazione con il Comune di Pescantina. Infine, sabato 16 agosto, in piazza 26 Aprile, torna il San Rocco Music Festival.

La Notte Bianca.

Sabato 19 luglio, dalle ore 19:00 alle 02:00, torna la Notte Bianca di Bussolengo, l’evento che animerà il centro del paese con spettacoli, intrattenimento per tutte le età, stand gastronomici e aperture straordinarie dei negozi. Come da tradizione l’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco, dal Comune di Bussolengo e dal Distretto del Commercio “La rosa di San Valentino – Eternamore” in collaborazione con le associazioni locali, propone numerose aree tematiche in cui gustare piatti tipici, assistere a spettacoli dal vivo o ballare in compagnia, lungo le vie del paese.

Festa d’Estate.

Da giovedì 24 luglio avrà inizio la Festa d’Estate, aperta, come da tradizione, dal concerto del Corpo Bandistico della Città di Bussolengo alle ore 21:00 in piazza 26 Aprile. La stessa piazza ospiterà, venerdì 25 luglio alle 20:30, lo spettacolo cabarettistico in dialetto veronesedi Bifido “Metete in bola”, che sdrammatizza argomenti di tutti i giorni, seguito, dalle 21:30 alle 23:30, dalla serata danzante “Noche loca” con i DJ Alessandrino, Matteo Portieri e Yeye.

Sabato 26 luglio, alle 18:30, nell’ambito del progetto Pagus Pictus, si terrà una visita guidata alla chiesa di San Valentino e al chiostro dei padri redentoristi, a cura del C.T.G. El Vissinel. Alle 20:00 torna uno degli appuntamenti più attesi: “Profumo di pesca cenando in Piazza Nuova”, la suggestiva cena sotto le stelle con il menù interamente a base di pesca locale, che quest’anno si svolgerà per la prima volta nella nuova location e con un elemento di sorpresa: l’aggiunta della fragola, che darà un tocco speciale alle pietanze.

Infatti, durante la cena sarà servito un dolce preparato con fragole raccolte dai ragazzi della Cooperativa Agespha, che da quest’anno collabora con l’amministrazione, contribuendo così a valorizzare il territorio e l’inclusione sociale. I biglietti per la cena, disponibili fino ad esaurimento, si possono acquistare online sul sito gardavoyager.com, cercando “Profumo di Pesca cenando in Piazza Nuova”, oppure presso El Tabachin in Via Borghetto 2 a Bussolengo o la tabaccheria Castioni alle Porte dell’Adige. Il prezzo è di €30 per gli adulti e €15 per i ragazzi fino a 12 anni. A seguire, alle ore 22:00 in piazza 26 Aprile, un concerto rock della band Shooting Cow, con un tributo agli intramontabili anni ’60 e ’70.

Domenica 27 luglio la Festa proseguirà alle 18:30 con una nuova visita guidata alla chiesa di San Valentino e al chiostro dei padri redentoristi. In piazza 26 Aprile, doppio appuntamento serale: alle 20:30 le premiazioni del concorso “Bussolengo fiorito”, seguite, alle 21:00, dal concerto della violinista Lisa Agnelli.

Lunedì 28 luglio, presso Villa Spinola, alle ore 19:00, sarà inaugurata la mostra “Luce negli occhi, sguardi nella natura” di Lorena Dal Bosco e Giovanni Ferrarin. La mostra conduce in un viaggio nella natura, sia essa quella animale e selvaggia sia quella dei luoghi costruiti dall’uomo, tra gli sguardi di prede e predatori e sguardi su paesaggi antropici. Alle 19:30 si terrà il convegno a ingresso libero “Peschicoltura. Il fondamento del nostro territorio”. A chiudere la rassegna, alle ore 21:00, lo spettacolo “Caravan Live: la storia del Rock”, un concerto a ingresso libero presso il parco di Villa Spinola.

Dal 24 al 27 luglio, inoltre, a partire dalle ore 19:00 in piazza 26 Aprile saranno aperti stand enogastronomici con menu speciale: spaghetti allo scoglio, spaghetti alle vongole, maccheroncini all’anatra, fish and chips, fritto misto al pesce e molto altro.

Le pesche sul ponte.

Sabato 2 agosto alle ore 18:00 presso il ponte di Bussolengo- Pescantina, infine, torna la tradizionale esposizione delle migliori pesche del territorio con la Mostra Intercomunale delle pesche: al termine della mostra sarà possibile acquistare le pesche in esposizione e sarà disponibile un rinfresco con assaggi di risotto alla pesca. In caso di maltempo la mostra verrà rinviata a domenica 3 agosto alle ore 18:00.

Infine, sabato 16 agosto, a partire dalle ore 19:00 in piazza 26 Aprile, torna il San Rocco Music Festival: ad aprire l’evento la Santa messa di fronte al Capitello di San Rocco in via Porta, alle ore 20:00 stand gastronomico con proposta di risotto a cura della Proloco Comune di Bussolengo e alle ore 20:30 l’Orchestra Umberto Bassoli proporrà ballo liscio.