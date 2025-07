Amia cerca autisti: al via due bandi per 60 assunzioni

Amia, due bandi per 60 assunzioni di autisti patente C a tempo determinato

Amia cerca autisti, figure professionali strategiche per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti: sono online due bandi per 60 assunzioni. Complessivamente, una sessantina di autisti patente B e patente C. Nel dettaglio, è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato il bando di concorso per operai netturbini muniti di patente C, ovvero con la possibilità di guidare mezzi pesanti quali camion e veicoli commerciali con massa pari o inferiore a 12 tonnellate e una lunghezza di non oltre 8 metri, adibiti al trasporto di merci, materiali e altro.

Si tratta di figure professionali molto ricercate e attualmente difficili da reperire. Ne servono da subito, una volta espletato l’iter delle selezioni pubbliche, circa una trentina. Le candidature vanno inoltrate entro e non oltre venerdì 8 agosto con limite orario fissato alle 13. Tutte le indicazioni sono online sul sito www.amiavr.it. A questo, si aggiunge il bando per l’assunzione full time a tempo determinato di operai netturbini patente B: anche in questo caso i posti da coprire sono circa una trentina.

I bandi online sul sito di Amia.

“I bandi sono online sul nostro sito, dove possono già essere inviate le candidature: ci auguriamo che la risposta sia numerosa perché autisti patente C sono figure professionali molto richieste e difficili da reperire. Questo bando segue quello dello scorso dicembre al quale la risposta era stata molto buona ma l’esigenza, tra pensionamenti e turn over, rimane alta. Per Amia, che ha avviato un cambiamento importante nella modalità di raccolta differenziata che coinvolgerà gran parte della città, gli autisti sono figure professionali strategiche”, spiega e fa appello il presidente di Amia Roberto Bechis.

“La ricerca di personale è pressoché continua da circa un anno e rimane un fronte attualissimo. In particolare, alla carenza di autisti, comune a molte aziende, abbiamo provveduto da metà giugno ad attivare un temporaneo servizio aggiuntivo con personale esterno”, aggiunge il direttore di Amia Ennio Cozzolotto.

Nei primi mesi del 2025, il nuovo sistema è entrato in vigore in Sesta circoscrizione coinvolgendo circa 30mila e 300 abitanti. Nel prossimo autunno, il cambiamento riguarderà invece la Quarta e la Quinta circoscrizione ed entro il 2026, il servizio sarà esteso a gran parte della città e dunque riguarderà complessivamente circa 200mila persone. La modalità sarà uguale in tutte le aree ad eccezione del centro storico dove ci sarà un servizio distinto tra utenze domestiche – che avranno cassonetti ad accesso controllato anche per carta e plastica/lattine oltre che per secco e umido – e utenze non domestiche per le quali sarà attivo il servizio porta a porta per tutte le frazioni.