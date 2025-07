Orrore e antiche maledizioni: “La Notte delle Streghe” torna a Sommacampagna.

Sommacampagna, torna “La Notte delle Streghe”: viaggio tra paure ancestrali, riti oscuri e superstizioni che resistono nei secoli. Mercoledì 16 luglio, alle 21, la Chiesa di San Rocco (Piazza Castello 8) sarà il punto di partenza per una passeggiata-spettacolo tutta da vivere: “La Notte delle Streghe. Un’antica tradizione italiana”.

A guidare i partecipanti sarà Riccardo Dal Monte, scrittore, professore e divulgatore molto seguito anche su YouTube. Per un’ora e un quarto, Dal Monte condurrà i presenti dentro storie e misteri che ancora oggi aleggiano attorno alla figura delle streghe.

Tra i protagonisti della serata ci sarà il leggendario Noce di Benevento, mitico luogo di raduno di streghe e janare campane, dove si intrecciano antichi culti pagani — dai Longobardi ai Romani fino agli Egizi — sopravvissuti nelle leggende popolari.

Attenzione alla Strega di Valmaggiore.

Si parlerà anche di un drammatico processo del Cinquecento: la vicenda della “Strega di Valmaggiore”, un caso simbolico di accuse, superstizioni e caccia alle streghe che illuminò (e insanguinò) la storia di tante donne perseguitate.

Non mancheranno racconti di malefici bizzarri, antiche difese contro la malasorte e superstizioni che, incredibilmente, sono sopravvissute fino a oggi. Un tuffo nel folklore italiano più oscuro, che promette di affascinare adulti e ragazzi (evento sconsigliato sotto i 10 anni).

Info.

La passeggiata costa 10 euro dai 18 anni in su, è gratuita per i ragazzi tra i 10 e i 17 anni e non ha barriere architettoniche. È consigliato prenotare inviando un messaggio WhatsApp a Riccardo Dal Monte al 333 4462643.