Green Pope è la più recente opera di land art realizzata da Dario Gambarin, noto come “l’artista dell’aratro”.

Si intitola Green Pope la più recente opera di land art realizzata da Dario Gambarin, noto come “l’artista dell’aratro”. Su un campo di 25.000 metri quadrati a Castagnaro, nella solita zona della Bassa, Gambarin ha scolpito nella terra l’enorme ritratto di papa Leone XIV, al quale aveva già reso omaggio in precedenza, subito dopo la sua elezione al soglio pontificio.

Con questa nuova creazione, visibile solo dall’alto, l’artista intende lanciare un messaggio di pace e di attenzione verso l’ambiente. L’opera è accompagnata dalla scritta Peace in the world, un riferimento esplicito al tragico conflitto in Medio Oriente e al recente appello del Pontefice a “costruire ponti con il dialogo e l’incontro”.