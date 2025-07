Il consiglio comunale di Verona dà il via libera all’unanimità alla ciclabile da Parona a Ponte Garibaldi: ecco l’itinerario.

Via libera all’avvio dei lavori per la nuova ciclabile da Parona a Ponte Garibaldi. Il progetto definitivo e la relativa variante urbanistica per la realizzazione di 5 nuovi chilometri di ciclabile è stata infatti approvato all’unanimità dal consiglio comunale di Verona con 30 voti favorevoli.

I lavori partiranno fra qualche settimana per concludersi nella primavera del 2026, come previsto dal Pnrr, che finanzia l’opera per circa 2.300.000 euro. L’intervento, inserito nel PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, permetterà di completare il collegamento tra la cintura del territorio Nord-Ovet con il centro della città.

Itinerario.

La pista, bidirezionale, sarà lunga 5 chilometri e collegherà Parona a ponte Garibaldi. Per la realizzazione si provvederà alla copertura di un canale in prossimità del ciglio stradale, in modo di creare in via Ca’ di Cozzi una ciclabile bidirezionale fino a Borgo Trento. Il percorso prevede poi la risalita da via Preare a via San Rocco, transitando dal cimitero di Quinzano, via Bresciani, via Santini arrivando fino a via Cesiolo. Da lì, incrociando via Mameli, si arriverà infine a via Garibaldi attraverso viale Nino Bixio.

“Questo è uno dei progetti che andrà ad ampliare e interconnettere la rete ciclabile dei nostri territori, accrescendo la sicurezza della mobilità ciclabile di cittadini e cittadine di questa parte della città – afferma l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari –. Un’opera che collegherà su pista ciclabile Parona alla città, i cui costi sono coperti quasi integralmente da fondi Pnrr”.