Accessibilità: soluzioni personalizzate da Mobility Care

L’azienda vanta oggi tre sedi istituzionali e una rete di showroom e centri assistenza in tutto il Nord Italia. Montascale, servoscala, elevatori e altre soluzioni per adeguamenti agli edifici pubblici e privati per un’accessibilità completa.

Nata come azienda a conduzione familiare, Mobility Care ha sviluppato oltre 13 anni di esperienza nella realizzazione di sistemi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Dai piccoli dislivelli a interi edifici, ogni luogo pubblico o privato può diventare completamente accessibile grazie a sistemi come i servoscala a piattaforma, i montascale a poltroncina, gli elevatori e le rampe, nonché i necessari adeguamenti dei servizi igienici. Questa tipologia di soluzioni è adatta a persone con disabilità, anziani e chiunque abbia una mobilità ridotta. In un contesto di crescente attenzione istituzionale, aziendale e privata per l’inclusione di tutte le categorie di persone, Mobility Care si propone di offrire soluzioni pratiche e intelligenti per migliorare la vita quotidiana e garantire completa accessibilità a tutti gli ambienti.

“Una famiglia che aiuta altre famiglie”, così si definisce l’azienda che accompagna le persone nel superare in autonomia dislivelli (da pochi gradini a intere rampe di scale) dentro e fuori casa, semplificando il percorso, riducendo la fatica e garantendo indipendenza. Già 10.000 clienti sono rimasti soddisfatti dalle soluzioni installate da Mobility Care. Oltre alle sedi di Treviso, Torino e Bergamo, l’azienda può contare su numerosi showroom distribuiti in tutto il nord Italia e su una rete di centri tecnici e di assistenza presenti in ogni provincia per garantire velocità di intervento.

Ogni soluzione è progettata su misura in base alle esigenze della persona e ogni intervento realizzato con cura e attenzione da tecnici specializzati. Tra i punti di forza dell’azienda c’è proprio un’estrema attenzione alla formazione dei dipendenti, che garantisce installazioni sicure e soluzioni flessibili, adatte all’ambiente che si vuole rendere più accessibile.

Mobility Care si prende cura delle esigenze del singolo, della famiglia, dell’ufficio o del luogo pubblico dal primo istante fino alla manutenzione periodica del sistema installato. Un servizio completo che parte da una consulenza gratuita, in cui i professionisti analizzano le esigenze della persona o delle persone interessate. Con un attento sopralluogo si studia anche l’ambiente da rendere più accessibile, che sia pubblico o privato, al chiuso o all’aperto. Poi ogni cliente riceve un preventivo personalizzato, che tiene conto di tutte le necessità personali e degli interventi da effettuare sul posto. La soluzione di accessibilità viene progettata su misura e può comprendere uno o più sistemi di ausilio alla mobilità. Il cliente riceve un progetto in 3D che sarà approvato in ogni parte. Velocità e trasparenza sono valori cardine dell’azienda.

Successivamente, sono sempre i professionisti di Mobility Care ad occuparsi dell’installazione, dello smaltimento di eventuali materiali, della messa in sicurezza del sistema e delle faccende burocratiche. Bonus fiscali, contributi e agevolazioni previsti per legge possono essere complicati da gestire per le famiglie. Il supporto dell’amministrazione Mobility Care aiuta a districarsi tra fatture e certificati e a ricevere i contributi previsti. Infine, i tecnici specializzati gestiscono la registrazione in comune degli impianti installati, che a questo punto possono essere utilizzati in tutta sicurezza. Segue una manutenzione periodica per garantire la sicurezza e il funzionamento dell’impianto negli anni a venire. Tra le soluzioni proposte non ci sono solo montascale, ma anche arredi con meccanismi alzapersona, elementi per l’accessibilità dei servizi igienici e l’intera linea Home Lift dedicata ad mini-ascensori ed elevatori.

Grazie a un know-how condiviso tra lavoratori esperti in carpenteria, sistemi industriali, servizi alla persona, già 6.000 sistemi sono stati installati in tutto il Nord Italia con il 99,8% di recensioni positive. Le soluzioni per la mobilità di persone con disabilità sono indispensabili per l’accesso a tutti i luoghi sia in casa propria che al di fuori, e restituiscono alle persone libertà e autonomia. Non si tratta solo di rispettare le leggi o di risolvere un problema, ma di progettare una vita quotidiana che sia davvero a misura di tutti. Questa è la mission di Mobility Care, che offre soluzioni all’avanguardia, personalizzabili e adattabili ad ogni contesto abitativo o lavorativo.



https://www.mobilitycare.it/